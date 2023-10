Após PECs que limitam STF, Pacheco nega afronta a Judiciário

No começo desta semana, Pacheco também defendeu a ideia de mandatos para ministros do STF. Para ele, a medida seria "boa" para o Judiciário e para a sociedade brasileira.

A declaração foi rebatida pelo ministro Gilmar Mendes, ao ironizar o "comovente esforço retórico" para justificar a medida, que foi "ressuscitada" no Congresso.

Hoje, no entanto, o presidente do Senado negou qualquer tipo de crise entre os Poderes Legislativo e Judiciário, mas disse ver "em relação a essas duas pautas uma maioria muito considerável do Senado, a favor de ambas".

Não vejo nenhuma crise. Quando o Supremo define sua pauta de processo que tramitam no Supremo e precisam ser definidos, não entendo como uma afronta ao Congresso. Embora eventuais decisões possam encerrar algum tipo de invasão de competência. Mas isso não é capaz de gerar uma crise, uma crise de enfrentamento ou que abale a harmonia entre Poderes. É apenas uma posição do Congresso que determinados itens e temas tratados no Supremo devem ser tratados no Congresso Nacional.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

A declaração foi dada após sessão solene em comemoração aos 35 anos da Constituição. Além de Pacheco, o evento reuniu os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do STF, ministro Luís Roberto Barroso, e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes. Às 14h, nova cerimônia vai ser feita com a presença deles no Supremo.