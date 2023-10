Defesa de Bolsonaro critica relatório da CPI do 8/1: 'Lamentável e parcial'

A defesa acusa a relatora, a senadora Eliziane Game (PSD-MA), de "parcialidade" e de não considerar "grave omissão dos responsáveis pela garantia dos prédios públicos" no curso da investigação.

Há também destaque para o fato de Bolsonaro não ter sido convocado para depor. A defesa afirma que o ex-presidente teria comparecido "sem qualquer receio". Entretanto, governistas quiseram convocar Bolsonaro e pedir quebras de sigilos dele, enquanto os opositores sempre foram contra.

A nota ainda aponta "crescente hostilidade com as Forças Armadas" em razão dos pedidos de indiciamento também incluírem 31 militares e generais que integraram o governo Bolsonaro.

Leia a íntegra da nota, assinada pelos advogados Paulo Amador da Cunha Bueno, Daniel Bettamio Tesser e Fabio Wajngarten.

A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro, tendo tomado conhecimento do relatório final da CPMI referente aos atos havidos em 08/01 na Praça dos Três Poderes, da lavra da Senadora Eliziane Gama (PT/MA), vem manifestar sua indignação diante da proposta de seu indiciamento por diversos crimes para os quais jamais concorreu ou minimamente participou.

A proposta de indiciamento — para além da ausência de quaisquer elementos que conectem o ex-Presidente com os atos investigados —, mostra-se parcial, tendenciosa e totalmente pavimentada por viés político e não jurídico, olvidando-se, inclusive, da ostensiva crítica aos atos de vandalismo feita nas redes sociais do ex-mandatário no próprio 08/01.