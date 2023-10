Alcolumbre marca para semana que vem sabatina de indicados de Lula ao STJ

Ele [Rodrigo Pacheco] convocou esforço concentrado para a próxima semana com a presença física dos senadores no Senado Federal. Já que ele convocou, eu como presidente da comissão, informo que na semana que vem não teremos deliberação de matérias. Vou aproveitar o esforço concentrado determinado pelo presidente Rodrigo Pacheco e vamos fazer a sabatina das três autoridades indicadas para o STJ, que está pendente de deliberação.

Senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da CCJ

Indicações estavam paradas há mais de um mês

Em setembro, Lula indicou os desembargadores Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Teodoro Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará, para as duas vagas abertas de ministro do STJ.

José Afrânio Vilela é ex-vice-presidente do TJMG e contou, dentro do STJ, com o apoio do ministro João Otávio de Noronha. Ele também foi apoiado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MDB).

Teodoro Santos, por sua vez, era o único nordestino na disputa e tinha aval do ministro da Educação, Camilo Santana.

Antes dos desembargadores, Lula nomeou a advogada Daniela Teixeira para uma das vagas no STJ reservadas à advocacia. O gesto de indicar uma mulher à Corte foi lido como um sinal de que o petista não deverá, necessariamente, escolher uma jurista para a vaga de Rosa Weber, no Supremo.