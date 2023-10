'Exército não atendeu a canto da sereia', diz presidente da CPI sobre 8/1

Eliziane pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por quatro crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As penas podem chegar a 29 anos de prisão, se for condenado.

O Exército viu oito generais serem alvo de pedido de indiciamento, incluindo um ex-comandante, o general Marco Antônio Freire Gomes. A Marinha também tem um ex-comandante acusado, o almirante Almir Garnier. Ambos ocuparam o cargo durante a gestão Bolsonaro.