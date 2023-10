Fim de CPI do 8/1 é marcado por confusão e senadora diz ter sido agredida

Eu não aceito eles dizerem que não tem anistia para vândalos, senhoras, para homens e mulheres que vieram reivindicar no dia 8 e eles classificam os terroristas do Hamas como militantes. Eles tentaram roubar meu celular, tentaram me agredir

Rodrigo Duarte, assessor do deputado Carlos Jordy (PL-RJ)

Depois da confusão, um grupo de parlamentares a favor do relátório fez um ato em defesa da democracia. Os congressistas caminharam do Congresso Nacional até a Praça dos Três Poderes, que reúne os prédios alvos da depredação em 8 de janeiro.

Relatora: "Democracia venceu o fascismo"

A senadora que relatou a CPI, Eliziane Game (PSD-MA), entendeu que a conclusão dos trabalhos enviou uma "resposta" a quem perpetuou os atos de 8 de janeiro.