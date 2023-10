STF mantém multa à coligação de Bolsonaro por divulgar site anti-Lula

A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) manteve, por unanimidade, uma decisão que multou em R$ 75 mil a coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), punida por impulsionar um site que divulgava propaganda eleitoral negativa contra o presidente Lula (PT).

O que aconteceu

Colegiado do STF decidiu manter multa de R$ 75 mil definida pelo TSE. O Tribunal Superior Eleitoral havia apontado irregularidades em um site da Coligação pelo Bem do Brasil, como a falta de informações sobre o CNPJ do contratante e de um alerta que indicasse que a página se tratava de propaganda eleitoral. Além disso, o endereço eletrônico não foi comunicado previamente à Justiça Eleitoral.