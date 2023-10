Quem é Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro alvo de ação sobre 8/1 pela 2ª vez

Morador do Rio, Léo se mudou para Brasília em 2019 após a posse de Bolsonaro. Nos primeiros 45 dias de mandato, ele visitou o Planalto, em média, uma vez por dia e até viajou na comitiva presidencial a Brumadinho (MG) à época do rompimento da barragem na cidade.

Carlos Bolsonaro tentou cargos no Planalto para o primo. No livro "Tormenta", a jornalista Thaís Oyama narra isso aconteceu em ao menos duas ocasiões: no governo de transição do pai, Carlos quis que Léo — que não é policial — chefiasse uma equipe de três policiais federais para fazer a segurança do então presidente e procurar ""infiltrados esquerdistas" no Planalto. Já no início do mandato de Bolsonaro, Carlos tentou um cargo com salário de R$ 13 mil para o primo na Secretaria de Governo, mas o general Santos Cruz, então titular da pasta, não aceitou contratá-lo.

Esta é a segunda vez que Léo é alvo da PF sobre o 8/1. No dia 27 de janeiro, ele já havia sido alvo de um mandado de busca e apreensão. Ele publicou no próprio Instagram uma foto sua no teto do Congresso, no dia da invasão. Com a repercussão, editou a legenda para justificar sua presença e atribuir à esquerda a destruição dos prédios dos três Poderes por apoiadores de Bolsonaro —não há qualquer evidência da existência de "infiltrados" nos atos de vandalismo. A reportagem entrou em contato com ele, mas não teve retorno até o momento.

Quem tem histórico de destruir patrimônio público é a esquerda. Focarão no vandalismo, certamente. Mas sabemos a verdade. Olhos vermelhos = gás lacrimogênio disparado pelas forças de segurança, que não focaram nos focos de destruição, jogaram em todos os manifestantes. Busquem os verdadeiros vândalos e também os covardes mascarados e fantasiados de patriotas. Léo Índio sobre participação nos atos golpistas de 8/1

Nas redes sociais, ele fazia postagens —por vezes, falsas— contra o presidente Lula e o PT. Em tom de deboche, ele expôs uma mensagem que o Instagram exibia, questionando se a pessoa tinha certeza se queria segui-lo, exatamente por divulgar tais informações.

Funcionário fantasma

Leo Índio, primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, e o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) Imagem: Reprodução/instagram

Em abril de 2019, Léo Índio foi nomeado assessor do senador Chico Rodrigues (DEM-RR). Ele tinha salário bruto de R$ 22.943,73.