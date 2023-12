Reunião de Lula tem adeus a Dino, cobrança e promessa por crescimento

A última reunião ministerial do governo Lula (PT) em 2023 teve despedida do ministro Flávio Dino (Justiça), cobrança do presidente para que os ministros sejam mais presentes nos eventos regionais e promessa de maior crescimento por parte do ministro Fernando Haddad (Fazenda).

O que aconteceu

Lula reuniu hoje seus ministros os líderes do governo no Congresso e os presidentes de bancos públicos para fazer o balanço do primeiro ano de governo. Ele abriu o encontro elogiando o desempenho das equipes econômicas e de articulação e fazendo referência a Dino, que assume uma cadeira no STF em fevereiro.