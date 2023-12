Lula abusa de interinos como estratégia para trocar ministros sem pressa

A minirreforma ministerial do segundo semestre foi ainda mais demorada. Os então deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) foram confirmados como futuros membros do governo no meio de julho, mas só tomaram posse no Esporte e em Portos e Aeroportos, respectivamente, no meio de setembro.

A justificativa foi o difícil arranjo que Lula teve de fazer para encaixar o centrão no governo. Em busca de mais apoio no Congresso, o petista se recusou a entregar pastas-chaves, como Saúde e Desenvolvimento Social, mas teve de demitir Ana Moser do Esporte e Márcio França de Portos. Nenhum dos dois ficou satisfeito.

França ganhou um novo ministério, do Empreendedorismo, criado por medida provisória e só chancelado pelo Congresso na última quinta (14). O ministro, que adorava a antiga pasta em especial por causa do Porto de Santos, trabalha em um andar do Ministério da Indústria, do seu parceiro de partido Geraldo Alckmin (PSB). Ele brinca estar num "puxadinho".