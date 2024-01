Procurador entra com representação no TCU contra vetos de Lula ao orçamento

O procurador diz que estabelecer um calendário para as emendas obrigatórias é correto e cita o "toma lá, dá cá". A prática, "há muito empregada como moeda de troca para a obtenção de apoio junto ao Congresso Nacional, poderia ser minimizada com o estabelecimento do calendário objeto do veto presidencial", diz o procurador no documento.

Ele pede então que o TCU acompanhe a execução orçamentária das emendas parlamentares em 2024. O objetivo, diz, "é evitar a sua submissão à discricionariedade política", uma vez que a liberação dessas emendas é obrigatória.

Ele também pede que o TCU acompanhe as transferências fundo a fundo para saúde e assistência social. Furtado lembra que já defendeu em outras ocasiões que o emprego de recursos públicos "ao final do exercício, sem o adequado planejamento, poderia resultar em seu desperdício, na vã tentativa de gastar por gastar, para cumprir tabela".

Os vetos de Lula

Lula validou a LDO aprovada pelo Congresso, mas fez 34 vetos ao texto original. Três desses vetos foram em relação a um calendário que impõe prazos para o pagamento de emendas parlamentares — gastos que têm o destino decidido por deputados e senadores.

O presidente barrou trechos da lei que obrigavam o governo a priorizar as emendas. Um deles determinava que o empenho (reserva dos recursos) para emendas individuais ou de bancadas estaduais deveria ser feito em até 30 dias após a divulgação das propostas — hoje as verbas só são liberadas após o aval do ministério responsável.