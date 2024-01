Ivan Valente: Marta vice de Boulos é o custo de derrotar o bolsonarismo

A estratégia do PT é tentar carimbar essa aliança como a repetição daquela entre Lula e Alckmin e tentar jogar [Ricardo] Nunes para cima do Bolsonaro, repetindo a polarização Lula-Bolsonaro em São Paulo. É uma estratégia que pode dar certa ou não, mas não é boa para o país, com essa polarização o tempo inteiro. O plano do PT é tentar forçar isso, daí se falar ainda em Bolsonaro, com o Lula repetindo falas sobre ele. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: Chapa com Marta não é movimento mais ousado que Boulos faria

Josias de Souza avalia que Boulos poderia fazer um "movimento mais radical" para fechar sua chapa na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O colunista considera que a aliança com Marta Suplicy "não é a ousadia" mais esperada para o pré-candidato do PSOL.

Talvez Boulos ganhasse mais se fizesse um movimento mais radical no estilo do que o Lula fez com José Alencar e agora com Alckmin: um cabeça de chapa de esquerda com um parceiro de campanha mais conservador. O nome da Marta não prejudica a candidatura do Boulos e pode agregar sobretudo os votos da zona sul. Politicamente, não é o movimento mais ousado que Boulos poderia fazer. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.