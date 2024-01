Maierovitch: Toffoli deveria ter se declarado impedido em caso de Moro

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), deveria ter se declarado impedido de atuar no caso do inquérito que abriu contra o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) por suspeita de fraude em uma delação premiada anterior à Operação Lava-Jato. A análise é do jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch, durante o UOL News desta segunda-feira (15).

Maierovitch diz que foi correta a abertura de inquérito por Toffoli, que recebeu o caso devido ao foro privilegiado do senador. Contudo, ele deveria ter se dado como suspeito: