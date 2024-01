Os relatos de Tony Garcia que levaram STF a autorizar apuração contra Moro

A PF afirmou que, "em momento oportuno", se fará necessário ouvir os depoimentos de outros envolvidos. Estariam na lista Moro e sua esposa, a advogada e deputada federal Rosângela Moro, o ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol e "membros remanescentes" que participaram da Lava Jato.

Segundo a PF, o relato de Tony Garcia é "consonante" com o narrado por Alberto Youssef. O delator da Lava Jato afirmou que foi plantada uma escuta clandestina em sua cela para gravar conversas com seus advogados.

Todos esses elementos tornam imprescindível a instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal, com o propósito de apurar os relatos trazidos por Tony Garcia sobre as supostas ilegalidades ocorridas no contexto da Operação Lava Jato.

Trecho da manifestação da PGR a favor da abertura de inquérito

Moro diz que relato é 'fantasioso'

Em nota, Sergio Moro afirmou que sua defesa ainda não teve acesso aos autos da investigação e negou qualquer irregularidade na condução da delação premiada de Tony Garcia. O ex-juiz ainda frisa que o processo tem quase 20 anos.

"Nega, ademais, os fatos afirmados no fantasioso relato do criminoso Tony Garcia, a começar por sua afirmação de que 'não cometeu crimes no Consórcio Garibaldi'", afirmou Moro, mencionando o consórcio no qual Garcia atuava e pelo qual foi acusado de gestão fraudulenta no caso Banestado.