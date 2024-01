Moro chama acusações de Tony Garcia de 'fantasias confusas de um criminoso'

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a abertura da investigação. Ele quer apurar se Moro cometeu abusos no acordo de colaboração premiada do ex-deputado estadual do Paraná e empresário Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia.

O inquérito foi autorizado no dia 19 de dezembro. O despacho de Toffoli é sigiloso e aparece após pareceres da PGR (Procuradoria-Geral da República) e da PF (Polícia Federal) defendendo a investigação do caso.

Não temo qualquer investigação, pois sempre agi com correção e com base na lei para combater o crime, mas lamento a abertura de inquérito sobre fatos de quase 20 anos atrás e ao qual minha defesa não teve acesso, com base nas fantasias confusas de um criminoso condenado e sem? -- Sergio Moro (@SF_Moro) January 15, 2024

O que diz Tony Garcia

O caso mira irregularidades no acordo de delação fechado por Garcia no caso Banestado. Em três depoimentos, dados entre agosto e setembro, Tony Garcia afirmou que sua delação se tornou um "instrumento de chantagem" na mão de Moro, com objetivo de investigar políticos e empresários de destaque.