Coronel indicado por Bolsonaro para vice de Nunes comandou Rota e Ceagesp

Procurados, o prefeito de São Paulo e Araújo não se manifestaram sobre o assunto. Na semana passada Marta Suplicy, que integrava o governo Nunes, fechou acordo para ser vice do pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL).

Nas redes sociais, militar defendeu fim da saída de natal para presos. No último dia 9, ele postou um vídeo sobre o assunto no Instagram, no qual marcou o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) e outros senadores.

Araújo convocou veteranos da PM para "ajudar Bolsonaro" no 7 de setembro. Em 2021, o coronel da reserva convocou, pelas suas redes sociais, agentes policiais a participar de um ato de apoio ao então presidente na avenida Paulista, dizendo que o "comunismo" estava "querendo entrar" no país.

No mesmo período, militar pediu que os lojistas da Ceagesp pendurassem bandeiras do Brasil nas lojas. O uso desse símbolo nacional tornou-se uma das marcas dos apoiadores de Bolsonaro.

Coronel criou desconto para PMs na Ceagesp. Adotada pela maioria das barracas, a medida foi anunciada em janeiro de 2021 como "uma forma de agradecer pela ajuda" que a central recebia dos militares.

Araújo é filho e neto de PMs

Militar foi comandante da Rota entre 2017 e 2019. Ele ingressou na Polícia Militar em 1987 e saiu em 2019, com 48 anos.