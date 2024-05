PT muda tática para reconquistar prefeituras após derrocada sob Lava Jato

A estratégia do PT para a eleição municipal neste ano vai ser focar, a priori, em ter candidatos em cidades com mais de 100 mil eleitores. São 215 municípios que concentram 48% do eleitorado. Destes, a legenda vai lançar nomes em até 134 cidades, incluindo 14 ou 15 capitais.

O mapeamento define como as campanhas e as verbas do partido serão direcionadas. O diretório nacional do partido dará a última palavra sobre elas. O Brasil tem 5.570 municípios. Nas contas do PT, são 158 milhões de eleitores.

A tática se contrapõe à adotada em 2020, no último pleito municipal, quando a legenda decidiu lançar o maior número de candidaturas possível.