Com acordo, Lula promete a Lira não vetar 'taxa das blusinhas'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não vetar a "taxa das blusinhas" após o acerto de uma redução na alíquota, apurou a coluna. Os dois se falaram três vezes sobre o assunto nesta terça (28). O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), também participou das negociações.

Lula voltou atrás e se comprometeu a não vetar depois que ficou acertado que as compras abaixo de US$ 50 seriam taxadas em 20% — e não nos 60% previstos caso a isenção fosse derrubada.

Essa modificação foi inserida no parecer do relator, Átila Lira (PP-PI) para permitir a votação desse "jabuti" junto com o Mover, programa que favorece o setor automotivo. O acordo tenta tirar Lula e Lira de um impasse.