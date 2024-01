Hasselmann diz que sabia que era monitorada desde 2019: 'Não levei a sério'

A família Bolsonaro é uma família de políticos profissionais, eles não têm outra função. Perdeu a eleição, vai fazer o que? Não tem outra função. Eu sou empresária, tenho outra função e sou jornalista, agora eles não. O importante para eles é estar sempre agarrados ao poder e para isso eles fazem qualquer negócio. Joice Hasselmann, ex-deputada federal

Ramagem é cachorro adestrado do Bolsonaro. [...] Foi assim que ele chegou à Abin, levada pelo Carlos até o Bolsonaro e foi com esse acordo de nenhuma licitude, fazer a farra do crime nesse negócio e usar a Abin que tem uma reputação para perseguir adversários, que ele conseguiu ser chefe da Agência Brasileira de Inteligência, depois de ser vetado para ser como o comandante da Polícia Federal. Joice Hasselmann, ex-deputada federal

Isso vai chegar ao [Jair] Bolsonaro, não tem como. São pontos que automaticamente se ligam. É como se tivesse um ímã no Ramagem e no Bolsonaro com polos diferentes que se atraem. Esse ímã vai chegar, vai se atrair e a polícia vai chegar no Bolsonaro e dos filhos metidos nisso também. Joice Hasselmann, ex-deputada federal

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.