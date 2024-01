Sob Ramagem, Abin agiu para ajudar Jair Renan e Flávio Bolsonaro, diz PF

O caso de Jair Renan tem relação com um suposto caso de lobby. O filho do presidente era investigado por supostamente usar sua influência no governo federal em favor de uma empresa de mineração. A Abin teria agido para produzir provas que beneficiariam o filho do presidente.

Ramagem é investigado por suspeita de espionar autoridades. Durante a gestão dele na Abin, de julho de 2019 a julho de 2022, o órgão incentivou e encobriu o uso ilegal de um software espião, chamado First Mile, segundo a PF.

Flávio Bolsonaro nega ter sido ajudado e afirma que há "tentativa de criar falsas narrativas". O UOL busca contato com as defesas de Ramagem e Jair Renan.

Subordinado de Ramagem monitorou personal de Jair Renan

Um agente de confiança de Ramagem teria espionado Allan Lucena, personal trainer de Jair Renan. O policial federal Luiz Felipe Barros Félix, que trabalhava no gabinete de Ramagem na Abin, foi flagrado filmando Lucena sem justificativa legal.

Segundo o Ministério Público Federal, Félix tentou livrar Jair Renan de investigações em andamento. O objetivo do agente, segundo o MPF, era produzir uma prova de que Lucena era dono do carro elétrico que, segundo as investigações, teria sido dado ao filho de Bolsonaro.