Já na corrida presidencial, em 2022, Carlos teve sua atuação restringida dentro da coordenação de campanha pelas limitações impostas justamente pelo PL, legenda para a qual Jair havia migrado junto com o primogênito, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A pré-candidatura de Ramagem à prefeitura entrou no centro do debate político na manhã desta quinta-feira, após a operação da Polícia Federal sobre o ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Mais cedo, Valdemar disse à reportagem que a suspeita dos investigadores é "uma bobagem".

"Isso vai favorecer o Alexandre Ramagem no Rio porque a função dele como chefe da Abin era investigar. Eles compraram um aparelho. Cada dia falam uma bobagem", afirmou.

A operação contra Ramagem foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Valdemar disse ainda que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), "já tinha que ter entrado com [pedido de] afastamento do Alexandre de Moraes do Supremo". O impeachment de ministro da Corte é um processo conduzido pelo Senado.