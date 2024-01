Entenda o que é sistema espião da Abin investigado pela PF

O software foi comprado por R$ 5,7 milhões da israelense Cognyte. A compra foi feita com dispensa de licitação em 2018, no final do governo do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Operação da PF mira ex-diretor da Abin

A PF cumpre hoje mandados de buscas e apreensão contra o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Outros ex-integrantes da sua gestão no governo Bolsonaro também são alvos da corporação.

Buscas são realizadas no gabinete de Ramagem na Câmara. Endereços residenciais dele, assim como outros locais, também estão entre os alvos.

Ao todo, são cumpridos 21 mandados, além de medidas cautelares diversas de prisão. Sete agentes da PF também tiveram pedido de suspensão imediata de funções públicas. As buscas acontecem em Brasília, Juiz de Fora (MG), São João Del Rei (MG) e Rio de Janeiro.

* Com informações da Agência Estado