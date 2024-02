Lula ironiza frase de Eduardo Bolsonaro ao pedir defesa da democracia

O presidente fez menção a uma fala do terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018. "Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Não manda nem um jipe. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo", disse Eduardo, durante a eleição em que seu pai saiu vitorioso.

"Não permitiremos", continuou Lula. "Com equilíbrio, independência e união de todas as instituições. É assim que renascem, crescem e se fortalecem as democracias."

O presidente lembrou ainda as diversas ameaças golpistas sofridas pelo Supremo, em especial durante a gestão Bolsonaro. "Vocês sentiram na pele o peso do ódio que se abateu sobre o Brasil nesses últimos anos. Sofreram perseguições, ofensas, campanhas de difamação e até mesmo ameaças de morte, inclusive contra seus familiares", afirmou.

Há um ano, ainda eram visíveis nesta Casa as marcas de destruição deixadas pelos atos terroristas. Hoje, celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia.

Lula, no STF

Este é o segundo ano de abertura de judiciário. Mais cedo, Lula recebeu grande parte dos ministros do Supremo, incluindo o presidente Luis Roberto Barroso, no Palácio do Planalto para a posse do também ex-ministro Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça.

Responsabilização das redes sociais por crimes online

Na Corte, Lula cobrou ainda maior responsabilização das redes sociais pelos discursos de ódio e fake news. Segundo o presidente, é preciso "defender a liberdade de expressão", mas, ao mesmo tempo, "combater os discursos de ódio contra adversários e grupos minoritários historicamente vítimas de preconceito e discriminação".