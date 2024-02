'Abin paralela' monitorou auxiliar de campanha de Ciro Gomes, diz site

No ano seguinte, ele trabalhou na campanha presidencial de Ciro Gomes. Ele é atual secretário-adjunto do diretório municipal do PDT em São Paulo e assessor da CBS (Central dos Sindicatos Brasileiros).

Imafuku diz que recebeu a notícia do monitoramento da Abin com indignação. "Tenho orgulho de atuar no movimento sindical ao lado dos movimentos populares e das lutas da juventude. A notícia só reforça o uso das estruturas do Estado no governo Bolsonaro para intimidar e perseguir quem ousou lutar contra o projeto neoliberal e autoritário", disse em nota ao UOL.

Entenda a operação sobre a "Abin paralela"

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão na segunda-feira (29) contra pessoas do núcleo político que receberam informações da "Abin paralela". Segundo as investigações, a Abin foi usada durante o governo de Jair Bolsonaro para espionar adversários políticos.

Um dos alvos foi Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. A busca e apreensão foi autorizada na casa de Carlos e no seu gabinete na Câmara Municipal do Rio, e também em uma casa em Angra dos Reis, onde Carlos estava com a família, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro

Segundo as investigações da PF, Carlos Bolsonaro recebia informações sobre inquéritos em andamento, inclusive da PF. Os agentes também investigam se a Abin produzia dossiês para atender aos interesses de Carlos.