'Professora': Cid e Câmara usavam codinome para se referir a Moraes, diz PF

Localização vigiada. Dias depois, em 21 de dezembro de 2022, eles voltaram a conversar sobre o deslocamento do ministro.

Nos dias 21.12.22 e 24.12.22 MAURO CID questiona novamente MARCELO CÂMARA: ''Por onde anda a professora?'. CÂMARA responde confirmando a localização em São Paulo e informa: ''Volta no dia 31 a noite para posse'. Questionado por MAURO CID se 'Na capital ou no interior?', CÂMARA responde: 'Na residência em SP eu não sei onde fica'.

Trecho da representação da Polícia Federal citada em decisão de Alexandre de Moraes

Diálogo entre Marcelo Câmara e Mauro Cid Imagem: Reprodução

O deslocamento citado nas conversas corresponde ao de Moraes nesses mesmos dias. Segundo apuração da PF, o acompanhamento da localização do ministro no final do ano "demonstra que o grupo criminoso tinha intenções reais de consumar a subversão do regime democrático, procedendo a eventual captura e detenção do Chefe do Poder Judiciário Eleitoral", ou seja, Alexandre de Moraes.