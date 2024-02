Assessor de Bolsonaro monitorou Alexandre de Moraes para prendê-lo, diz PF

MARCELO CÂMARA envia uma mensagem a MAURO CID: 'Trabalhando'. Às 16h12, MAURO CID pergunta: 'Algo?'. No dia seguinte, CÂMARA encaminha mensagem com o itinerário de uma pessoa: 'Viajou para São Paulo hoje (15/12), retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente pra SP no mesmo dia. Por enquanto só retorna a Brasília pra posse do ladrão. Qualquer mudança que saiba lhe informo. Trecho da representação da Polícia Federal citada em decisão de Alexandre de Moraes

Nos dias 21.12.22 e 24.12.22 MAURO CID questiona novamente MARCELO CÂMARA: ''Por onde anda a professora?'. CÂMARA responde confirmando a localização em São Paulo e informa: ''Volta no dia 31 a noite para posse'. Questionado por MAURO CID se 'Na capital ou no interior?', CÂMARA responde: 'Na residência em SP eu não sei onde fica'. Trecho da representação da Polícia Federal citada em decisão de Alexandre de Moraes

O deslocamento corresponde ao do ministro Alexandre de Moraes nesses mesmos dias, segundo apuração da Polícia Federal.

A investigação encontrou uma minuta de decreto declarando um golpe de Estado em que estava prevista a prisão de Moraes e do ministros do STF Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A investigação descobriu que, após pedido de alteração que teria partido de Jair Bolsonaro, a minuta de decreto de golpe foi alterada e manteve apenas a determinação de prisão de Alexandre de Moraes.

Por isso, o acompanhamento da localização do ministro no final do ano, para a PF, "demonstra que o grupo criminoso tinha intenções reais de consumar a subversão do regime democrático, procedendo a eventual captura e detenção do Chefe do Poder Judiciário Eleitoral", ou seja, Alexandre de Moraes.