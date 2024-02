Ato de Bolsonaro: 'Não convidei nenhum líder evangélico', diz Malafaia

Ato vai ter oração de Michelle

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro vai fazer uma oração logo no começo da manifestação. Ela é evangélica, sempre participou de cultos e eventos com apelo religioso. Durante as eleições em 2022, dialogava com esse público, por exemplo.

Os gastos com o ato seriam pagos, inicialmente, pela Associação Vitória em Cristo — mas Malafaia afirmou na sexta (16) que vai usar próprio dinheiro. Segundo ele, "a turma da esquerda" disse que o líder religioso iria usar dinheiro do dízimo. A associação, entretanto, é diferente da igreja, que leva o mesmo nome.

"Vou pagar e acabo com qualquer tentativa de levarem para um lado, porque a covardia é grande", afirmou o pastor. A expectativa é que, além de Bolsonaro, Malafaia e outros apoiadores discursem.

O pastor bancou o ato em 7 de Setembro de 2022. Na época, durante a corrida eleitoral, Bolsonaro subiu num trio elétrico no Rio de Janeiro. O slogan à época questionava o sistema eleitoral: "Eleições limpas e transparentes".

Além de se defender, o ex-presidente esperar reunir uma multidão na Paulista. "Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento", disse Bolsonaro. A expectativa dos organizadores é que 300 mil pessoas participem do ato.