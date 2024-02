Aziz: Nazista visitar Bolsonaro não gerou mesma histeria da fala de Lula

Filho de um imigrante palestino, Aziz saiu em defesa de Lula e disse ser necessário "tipificar o que está acontecendo" na Faixa de Gaza.

Lula esteve no Oriente Médio e conversou com muitas lideranças, com relatos das atrocidades que estão acontecendo, e depois deu uma entrevista. É lógico que tem que tipificar o que está acontecendo.

Lula é uma pessoa respeitada no mundo inteiro. Não é qualquer um. Em momento algum ele fez qualquer referência ao povo judeu. Lula não tem maldade no coração e é uma pessoa que pensa o bem. Omar Aziz, senador (PSD-AM)

O que aconteceu

Em 2021, Bolsonaro se encontrou com a deputada alemã Beatrix von Storch. Ela é vice-presidente do partido de extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha, na sigla em português) e neta de Johann Ludwig Schwerin von Krosigk, ministro das Finanças de Hitler por mais de 12 anos.

Beatrix agradeceu a Bolsonaro pela "amistosa recepção". A parlamentar também se encontrou com Eduardo Bolsonaro e com a deputada federal Bia Kicis.