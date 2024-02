Nunes deve encerrar mandato sem entregar nenhum CEU, marca da gestão Marta

CEU Cidade Ademar começou a ser construído no ano passado Imagem: Ana Paula Bimbati/UOL

A "implantação de 12 CEUs" está prevista no plano de metas 2021-2024, proposto pelo então prefeito Bruno Covas (PSDB), morto em 2021. O objetivo da prefeitura é realizar dez obras por meio de uma PPP (parceria público-privada) e duas de forma direta pela administração municipal.

A construção dos CEUS foi dividida em três lotes. No caso do lote 1, que inclui as unidades que tiveram suas obras iniciadas, o valor do contrato é de R$ 1,5 bilhão (leia mais abaixo).

Os CEUs são uma das marcas da gestão Marta Suplicy (PT) à frente da Prefeitura de São Paulo. O primeiro, inaugurado pela ex-prefeita em 2003, foi a unidade de Jambeiro, em Guaianases, no extremo leste da cidade.

Esse legado da ex-prefeita deve ser explorado pela campanha do pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL), de quem Marta deve ser vice. Ela fez parte da gestão Nunes até janeiro, quando foi demitida do cargo de secretária de Relações Internacionais. No dia anterior, a ex-prefeita havia conversado com Lula, que a convidou a voltar ao PT para ser vice de Boulos.

Os CEUs integram as áreas de educação, cultura e lazer em bairros da periferia. Hoje, são 58 unidades. Além de escolas, elas unidades oferecem às crianças e jovens aulas de dança, música e esportes. Algumas delas têm piscina e salas de teatro que a comunidade pode utilizar aos fins de semana.