STF mantém invasão domiciliar por PMs para apreender 247 gramas de maconha

Ele foi denunciado por tráfico de drogas e a defesa do acusado acionou a Justiça. Ela questiona a legalidade da ação policial e justifica que as provas obtidas ocorreram em meio à entrada forçada no domicílio do homem.

O Tribunal de Justiça de São Paulo e o STJ (Superior Tribunal de Justiça) negaram o pedido de encerrar o caso. A defesa ingressou então com um habeas corpus no Supremo, em 2019.

Como votaram os ministros

O relator da matéria, ministro Edson Fachin, votou pela nulidade da incursão domiciliar sem mandado judicial, além das provas obtidas com a invasão e o encerramento do caso. Mas não obteve a maioria.

Acompanharam Fachin os seguintes ministros: