'Não vamos liberar a maconha', diz Barroso a membros da Frente Evangélica

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que o STF não vai "liberar a maconha", mas decidir sobre os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo pessoal. A declaração foi feita em reunião com membros da Frente Parlamentar Evangélica e com a bancada católica, nesta terça-feira (5).

O que aconteceu

Barroso destacou que o Supremo não decidirá sobre liberação das drogas. O Plenário do Supremo deve retomar, nesta quarta-feira (6), o julgamento do recurso sobre porte de drogas para consumo próprio com o voto-vista do ministro André Mendonça. Em agosto de 2023, o ministro pediu mais tempo para examinar o assunto.

Os parlamentares presentes na reunião pediram ao ministro a retirada de pauta do recurso. Barroso afirmou compreender a preocupação, mas disse que sempre que há um tema controvertido em julgamento são formulados pedidos de adiamento. Ele explicou ainda que, naturalmente, não é possível atender, pois a pauta ficaria esvaziada. "Não vamos liberar a maconha. Eu sou contra as drogas e sei que é uma coisa ruim e é papel do Estado combater o uso de drogas ilegais e tratar o usuário", disse o ministro.