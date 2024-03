Alexandre de Moraes deve revogar prisão de deputado que postou vídeo do 8/1

A decisão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo de revogar a prisão do deputado estadual Capitão Assumção (PL) não chega a ser uma afronta ao ministro Alexandre de Moraes. O próprio STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, em 2019, que deputados estaduais têm direito às mesmas imunidades previstas na Constituição Federal para deputados federais e senadores.

O deputado é policial militar e foi preso preventivamente, por ordem de Moraes, por descumprir determinação judicial de não usar redes sociais. Em 8 de janeiro de 2023, o parlamentar divulgou imagens das depredações no Congresso e no STF, mas apagou o vídeo depois.

Segundo o artigo 53 da Constituição, parlamentares não poderão ser presos preventivamente a partir da data de expedição do diploma no cargo e enquanto durar o mandato, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesses casos, a prisão deve ser submetidas no prazo de 24 horas à Casa respectiva do parlamentar.