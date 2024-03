Tales: Era inevitável polícia de Tarcísio parar em conselho da ONU

O grande objetivo desse projeto é dar um salário a mais para os policiais aposentados. É um objetivo eleitoral. Esse mesmo raciocínio foi bancado pelo Bolsonaro no governo dele. As escolas não deram certo. Não foram nada demais. O ensino não melhorou, mas fortaleceu o vínculo eleitoral do Bolsonaro com a categoria Polícia Militar.

Tarcísio vai sair desse governo com o nicho policial mais ou menos do lado dele. Boa parte dos policiais nesse país, infelizmente, acredita que bandido bom é bandido morto. Então, essa política bolsonarista está solta entre eles, e o Tarcísio está explorando isso.

O que explica [a popularidade] é o fato dos colégios militares no país inteiro, em geral, serem bons. São colégios militares ligados ao Exército. [...] Mas existe diferença entre o colégio militar das Forças Armadas e da Polícia Militar — que é outra ideologia. Colunista Tales Farias, no UOL News

Como é o projeto

A proposta prevê a contratação de policiais militares aposentados, que irão trabalhar desarmados. A ideia é que os agentes fiquem com a parte disciplinar dos alunos.

Secretaria da Educação ficará responsável pelo currículo, formação dos professores e adequação dos prédios. "Já a Secretaria da Segurança Pública vai indicar policiais militares da reserva que atuarão como monitores nas unidades de ensino, desenvolvimento de atividades extracurriculares na modalidade cívico-militar, organização e segurança escolar", informou o governo ao UOL.