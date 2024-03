União Brasil abre processo para afastar e expulsar Bivar

A Executiva do União Brasil decidiu, hoje (13), abrir um processo de afastamento e expulsão do deputado e atual presidente do partido, Luciano Bivar.

O que aconteceu

Bivar ficou isolado. Parlamentares e governadores do partido assinaram uma representação para solicitar o afastamento de Bivar da presidência da sigla e a expulsão com cancelamento da filiação. Foram 17 votos para abrir o processo e 15 abstenções.

Bivar tem prazo para se defender. Com a decisão, o deputado será notificado e poderá se manifestar em até 72 horas. Após esse prazo, a Executiva vai avaliar a manifestação e poderá afastá-lo temporariamente.