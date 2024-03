Reale Jr: Conjunto da obra mostra que Bolsonaro organizou golpe de 8/1

Todo o contexto que levou aos atos de 8 de janeiro coloca Jair Bolsonaro no centro da organização da trama golpista, disse o jurista Miguel Reale Jr., em entrevista ao UOL News nesta sexta (15).

Quando Bolsonaro não teve apoio do Exército e nem da Aeronáutica e ficou com os fuzileiros navais, mas não houve concretização, de quem ele se vale? Da Polícia Militar do Distrito Federal. No conjunto da obra se reforça claramente a sua intencionalidade e sua participação no que aconteceu no 8/1