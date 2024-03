Lula cobra ministros a não falarem somente de assuntos das próprias pastas

Ministros devem viajar para espalhar palavra do programa, disse Lula. "Para o povo saber que tem um programa, para o povo poder brigar para que o programa atenda seus interesses", afirmou o presidente.

O ministério rodou e se reuniu com movimentos sociais de 27 estados para bolar o plano. Com pouco mais de um ano para ser montado, já era alvo de críticas de aliados, que cobravam celeridade.

O auditório em Ceilândia, região administrativa do DF, estava lotado de estudantes secundaristas. Todos os ministros foram aplaudidos com entusiasmo jovem, mas Marina Silva (Meio Ambiente) foi ovacionada por gritos com seu nome.