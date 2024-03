'Imagino o desespero', diz Lindbergh Farias sobre Bolsonaro em embaixada

Claramente o que Bolsonaro fez dá condições de uma prisão preventiva. Ele tava ali para fugir da aplicação da lei penal, do inquérito que vai acabar com a sua condenação. Alguma coisa tem que ser feita. Entrei no Ministério Público com representação agora. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

Hoje já entramos com uma representação e ao final a gente pede, com esses argumentos, justamente a prisão preventiva [de Jair Bolsonaro]. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

Lindbergh Farias leu trecho do pedido citando que a atitude de Bolsonaro em ficar dois dias na embaixada da Hungria era uma "tentativa de blindagem com apoio de governo estrangeiro". Parlamentares do PT já assinaram a peça.

[O pedido diz que] 'Na perspectiva de se furtar a aplicação da lei penal. Ademais, se a apreensão do passaporte visou exatamente evitar tentativas de fuga do país, a pavimentação de tentativa de eventual asilo político, pode ser caracterizada como uma forma de descumprimento da medida cautelar imposta. O que também legitimaria a decretação da prisão preventiva'. Tem vários outros deputados assinando. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

É um movimento importante depois dessa loucura. Porque é inacreditável que o Bolsonaro tenha feito isso, passado dois dias na embaixada da Hungria. [?] Dei entrada agora 16h30 nessa representação [no MP], a gente tá coletando [assinaturas], do PT tem vários, mas acho que outros parlamentares de outros partidos podem assinar também. Lindbergh Farias, deputado federal (PT-SP)

Farias destacou que é preciso que o STF (Supremo Tribunal Federal) haja para dificultar a fuga do ex-presidente.