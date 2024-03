STJ recebe pedido de impeachment de Domingos Brazão, do TCE

Pedido de impeachment não se enquadra nas hipóteses de plantão do tribunal, por isso terá que aguardar o fim da manutenção do sistema do STJ. "Em que pese a gravidade das acusações lançadas na peça vestibular, como visto, a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça está limitada aos casos que se amoldam ao regime de plantão, entre os quais não está listado o objeto da pretensão ora apresentada", destaca o despacho.

Domingos Brazão foi eleito conselheiro do TCE-RJ em abril de 2015, indicado pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Vitalício e com garantias semelhantes às dos magistrados do Judiciário, o cargo tem salário inicial de R$ 39.717.

Em março de 2017, Brazão foi preso e afastado do cargo. Suspeito de corrupção, ele foi investigado na Operação Quinto do Ouro, pela Polícia Federal. Desde então, o ex-parlamentar e conselheiro afastado continuou recebendo salário, benefícios e férias do TCE — ele chegou a receber R$ 581 mil somente de folgas não tirar no período em que ficou afastado.

Nomeação de Brazão chegou a ser questionada pelo PSOL. Este detalhe foi apontado no relatório final da Polícia Federal sobre o caso Marielle. "A assunção ao cargo foi deveras questionada sob a alegação de não ter sido observado o rito procedimental previsto em lei, bem como em razão de sua incapacidade para exercício do cargo, que supostamente deveria ser ocupado por um servidor de carreira", destaca.

"Diante disso, a bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro trouxe mais polêmica ao caso quando, dias após a nomeação, declarou que iria judicializar a questão. Além de questionar a inobservância dos aspectos formais entre a eleição e a nomeação ao cargo, o partido questionou a capacidade técnica de Brazão, sob a alegação de que este não atendia ao requisito do 'notório saber'", explica a PF.

TCE-RJ diz que "não foi notificado sobre eventuais medidas a serem tomadas". Em nota, o tribunal afirmou que, "na hipótese de notificação, será determinado o imediato cumprimento da decisão judicial. Nesse contexto, o tribunal está adotando os procedimentos regimentais para assegurar que não haja prejuízo ao regular prosseguimento das suas atribuições constitucionais".