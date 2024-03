Por que homenagem a Michelle Bolsonaro em teatro de SP custou R$ 100 mil?

A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, recebeu o título de cidadã paulistana nesta segunda-feira (25) no Theatro Municipal, no centro da cidade de São Paulo. A homenagem custou R$ 100 mil e ocorreu mesmo após a Justiça de São Paulo proibir a entrega do título no local.

Por que homenagem custou R$ 100 mil?

Os R$ 100 mil são referentes ao aluguel do Theatro Municipal da capital paulista. A realização da homenagem no local havia sido aprovada pela prefeitura. No entanto, após pedido da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), uma decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) proibiu o uso do espaço.

Segundo a decisão judicial, o uso do espaço para homenagear Michelle acarretaria um "grave risco de desvio de finalidade do bem público". Foi estipulada uma multa de R$ 50 mil caso a decisão fosse descumprida.