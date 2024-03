Brazão repetiu em 2020 versão de delegado investigado: 'Crime de ódio'

Segundo Brazão, Siciliano o chamava de "padrinho" e cumprimentava com beijo no rosto. "É claro que ele não foi o primeiro a beijar no rosto e trair. Judas já fez isso há 2020 anos."



Meses antes, o ex-vereador chegou a ser apontado como suspeito de ter mandado Ronnie Lessa matar Marielle, versão descartada pela PF. Segundo a investigação, Beto Bomba afirma que Brazão tem relação com denúncias anônimas feitas à Polícia Civil tentando incriminar Siciliano no assassinato.

Procurado pelo UOL, Siciliano rebateu Brazão. "Judas é ele, que conspirou para acabar com a minha vida. Eu nunca abri a boca para falar desse rapaz. Quem falou dele no áudio foi o Beto Bomba. Eu não tinha motivos para criar uma história, sempre colaborei com as investigações", disse.

Fui acusado covardemente e tive a minha vida virada de ponta cabeça. Mas estou feliz que esse pesadelo acabou. [Após a prisão dos supostos mandantes,] parecia que tinha saído uma tonelada das minhas costas.

Marcello Siciliano

Irmãos Brazão e delegado Rivaldo Barbosa Imagem: Arte/UOL

Ao UOL, o conselheiro do TCE também chegou a falar com simpatia de Marcus Vinicius Reis dos Santos, o Fininho. Segundo a PF, o miliciano é um dos suspeitos de ter cedido a arma para o assassinato após reunião relatada por Ronnie Lessa com os irmãos Brazão.

"Ele [Fininho] tocava um programa de esportes em uma comunidade de Rio das Pedras. Mas não tinha relação nenhuma com ele. Até vou te falar: nunca vi nada que desabonasse a conduta desse rapaz", afirmou Brazão.