Josias: Aliados desqualificam Bolsonaro na tentativa de defendê-lo

Os aliados de Jair Bolsonaro (PL) acabam desqualificando o ex-presidente ao acusar outros integrantes do alto escalão do governo de prevaricação ou calúnia, já que foi Bolsonaro quem os nomeou, criticou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta terça-feira (2).

Em entrevista ao programa, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse que os comandantes Freire Gomes, do Exército, e Baptista Jr, da Aeronáutica, eram prevaricadores ou caluniadores por não denunciarem uma suposta tentativa de golpe por parte de Bolsonaro.