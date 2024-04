Ciro Nogueira: Freire Gomes e Baptista Jr. ou prevaricaram ou caluniaram

Nada será provado contra Bolsonaro, diz senador

Ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, Nogueira afirmou que, mesmo com todas as investigações em curso, nenhuma das acusações ao ex-presidente será comprovada.

Enquanto estiver na vida pública, ficarei ao lado de Bolsonaro. Sinto um orgulho enorme de ter pertencido ao governo dele e por ter sido seu principal ministro. Tenho a consciência tranquila de estar do lado correto e não tenho a menor dúvida de que nada será provado contra Bolsonaro. Ciro Nogueira, senador (PP-PI)

