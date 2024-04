Sakamoto: General Cid transformou Apex em agência de promoção do extremismo

Tudo isso está conectado, com um filho golpista e ele mesmo tentando arrecadar dinheiro para o golpismo. Agora o vemos utilizar a estrutura de uma agência pública, que deveria promover as exportações, comércio e economia do Brasil, para promover o golpismo e o extremismo.

Isso mostra como Bolsonaro transformou agências fundamentais para o crescimento e desenvolvimento econômico em locais de foco e articulação do golpismo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, o uso da Apex pelo general Cid mostra que outros órgãos públicos podem ter servido para fins semelhantes, e por isso há a necessidade de uma investigação mais profunda.

Isso acende um alerta importante, não apenas a respeito do golpismo da família Cid e a necessidade de punição ao general Cid. É importante pegar essa informação é checar outras agências e órgãos nos quais estavam pessoas de confiança do bolsonarismo. Vimos que todo lugar onde havia um bolsonarista de confiança ajudou no golpismo.

Vimos uma série de instituições ajudando no golpismo, inclusive as Forças Armadas. É fundamental a polícia investigar outras instituições para tentar entender quão fundo o golpismo de Jair se incrustou na República. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

