Josias: Esquerda poderia usar 'Vai para Hungria' contra 'Vai para Cuba'

Com o apreço de Jair Bolsonaro pelo regime do primeiro-ministro Viktor Orbán e pela estadia de dois dias na embaixada húngara, a esquerda tem à disposição um novo bordão para rebater as provocações da direita: "Vai para a Hungria", disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta (29).

Olhando a cena que se verifica na Hungria e a partir do apreço que o Bolsonaro reforçou a esse país quando se refugiou por dois dias na embaixada em Brasília, a esquerda talvez enxergue no bordão alternativo 'Vai para a Hungria' uma resposta a esse velho bordão de 'Vai para a Venezuela' ou 'Vai para Cuba'.