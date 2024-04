Múcio elogia decisão do STF e diz que Exército 'evitou golpe em 2023'

O ministro segue a linha adotada pelo governo Lula (PT) e defende que o assunto seja superado. "Claro que a gente tem que esclarecer as coisas, mas também tem que seguir em frente".

O governo decidiu não fazer alarde sobre os 60 anos do golpe militar. Oficialmente, o Planalto não trata do assunto, mas o desestímulo por parte do presidente foi confirmada ao UOL por membros do governo.

Votação no STF

O STF formou maioria na noite de segunda contra a tese do suposto poder moderador das Forças Armadas. No momento, o placar está em sete a zero.

Votaram contra a tese do poder moderador: Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino, Edson Fachin, André Mendonça, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin. O julgamento segue no plenário virtual até o dia 8 de abril. Quatro ministros ainda precisam apresentar voto.

Relator da ação, Fux votou na sexta-feira (29) e disse que a Constituição não permite que o presidente recorra às Forças Armadas para se opor ao Congresso e o Supremo. O ministro argumentou ainda não ser atribuição dos militares mediar possíveis conflitos entre os Poderes. Barroso, Fachin e Mendonça acompanharam integralmente o voto.