Se eleição fosse hoje, Tarcísio seria nosso candidato, diz Ciro Nogueira

Podem ter certeza de que Tarcísio não será candidato antes de 2026. É uma decisão que cabe a ele. Bolsonaro decidirá quem será nosso candidato por conta de sua força eleitoral. Ciro Nogueira, senador (PP-PI)

Ao citar a pesquisa encomendada pelo PP e que aponta Michelle Bolsonaro empatada com Lula em uma eventual disputa presidencial, Nogueira vê atualmente a ex-primeira-dama com maiores chances de disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal.

Michelle tem feito um trabalho enorme pelo país afora, mas o foco dela, se fosse hoje, seria uma candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. Não tenho dúvida quanto a isso.

Michelle tem uma empatia muito grande com o eleitorado. Talvez ela seja uma das principais oradoras do país. É um nome. Existe muito preconceito contra a mulher no Brasil. Quem sabe não está na hora de uma mulher assumir o comando? Se ela for escolhida pelo Bolsonaro, contará com nosso apoio. Ciro Nogueira, senador (PP-PI)

O senador apontou o baixo índice de rejeição de Tarcísio como o principal diferencial do governador de São Paulo em relação a outros possíveis candidatos em potencial da direita.