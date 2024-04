Tales: Pai de Cid fazer 'turismo golpista' é escárnio com as Forças Armadas

O pai do tenente-coronel Mauro Cid ter ido fazer "turismo golpista" em acampamento instalado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, é um escárnio com as Forças Armadas, opinou o colunista do UOL Tales Faria durante o UOL News desta terça (2).

Tal pai, tal filho! Isso aí mostra que tudo o que o Cid fez ele aprendeu em casa. O general tava fazendo ali um passeio turístico pelas dependências do golpismo frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Tales Faria, colunista do UOL