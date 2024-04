Zanin vota contra tese do 'poder moderador' das Forças Armadas: 'Descabido'

O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), seguiu os colegas de Corte e votou, nesta terça-feira (2), contra a tese do suposto "poder moderador" das Forças Armadas. Agora, o placar está sete a zero.

O que aconteceu

Zanin ressaltou que o poder moderador estava previsto na Constituição de 1824. "Assim, o 'Poder Moderador' não mais existe. Portanto, não há espaço para interpretação do texto constitucional que outorgue às Forças Armadas a titularidade do 'Poder Moderador', que arbitraria supostos conflitos entre os outros três Poderes".

O ministro também definiu como "descabido" cogitar que as Forças Armadas estão acima dos demais Poderes. "Uma vez que estão subordinadas ao Chefe do Poder Executivo e devem atuar em defesa dos Poderes constitucionais - afastando-se de qualquer iniciativa de índole autoritária ou incompatível com a Lei Maior [Constituição]".