Josias: Bolsonaro implora por uma tornozeleira eletrônica

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está "pedindo" uma tornozeleira eletrônica para ver por qual embaixada ele anda frequentando e para saber onde ele anda, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta quarta-feira (3).

Algo precisa ser decidido. Está claro que Bolsonaro não foi a passeio para a embaixada da Hungria, ele foi para se manter a salvo em relação a uma eventual ordem de prisão. A Polícia Federal não poderia entrar na embaixada, porque o território desfruta de imunidade diplomática.