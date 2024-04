Ronilso: Relação entre Brasil e Hungria deveria ser investigada há tempos

As controversas relações entre Brasil e Hungria merecem uma investigação há muito tempo, mesmo após a saída de Jair Bolsonaro do poder, afirmou o colunista Ronilso Pacheco no UOL News desta quarta (2).

De repente, o Brasil entra no roteiro da Hungria e do [primeiro-ministro] Viktor Orbán por causa do governo Bolsonaro. Essa relação deveria ser investigada há muito tempo, mesmo após a saída de Bolsonaro.