Militar suspeito de atuar em minuta golpista pede a Moraes novo depoimento

A defesa do tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araújo Júnior, suspeito de ajudar na elaboração de uma minuta golpista no governo Bolsonaro, pediu ao ministro Alexandre de Moraes que determine um novo depoimento do militar à PF (Polícia Federal). A informação foi noticiada pelo Metrópoles e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

A petição foi enviada a Moraes, relator do caso no STF (Supremo Tribunal Federal), nesta quarta-feira (3). A defesa recorreu à Suprema Corte após não conseguir um novo depoimento em pedidos enviados diretamente à PF no mês passado.

O tenente-coronel ficou em silêncio quando foi convocado a depor na PF em fevereiro.